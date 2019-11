Il Movimento Nazionale per la Sovranità entra in Fratelli d’Italia

Il Movimento Nazionale per la Sovranità entra a far parte ufficialmente della struttura politica ed organizzativa di Fratelli d’Italia.

In tal senso va la proposta, avanzata dai dirigenti del Fratelli d’Italia, di cooptare una significativa rappresentanza del Movimento Nazionale all’interno dell’Assemblea Nazionale e dentro i Coordinamenti provinciali e regionali di FdI, nominando il Segretario nazionale Marco Cerreto e il Presidente nazionale Roberto Menia negli organi di vertice del partito di Giorgia Meloni.

“È chiaro che la Lega abbia raggiunto il suo apice e che per governare sia indispensabile l’apporto di una Destra forte e coesa, una forza politica seria e affidabile in grado di garantire la stabilità di governo. L’ingresso del Movimento Nazionale per la Sovranità all’interno di FdI è un primo passo verso la costruzione di quel Polo Sovranista che si candidi alla guida del nostro paese per difendere gli interessi degli italiani dalle lobby europee – ha dichiarato Stefano Romano, Vice Coordinatore Provinciale Varese -. Nelle prossime settimane avvieremo un percorso condiviso con FdI, percorso già iniziato con l’adesione del MNs all’iniziativa della raccolta firme a sostegno dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica, battaglia democratica che unisce il mondo della destra – ha concluso Romano”.

L’ingresso del Movimento Nazionale in Fratelli d’Italia verrà ratificato nel corso dell’Assemblea Nazionale convocata per il 7 dicembre a Roma.