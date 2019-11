Neanche la pioggia ferma la Solbiatese

Cinque gare su otto, in Prima Categoria, sono state rinviate, ma a Solbiate Arno si è giocato e la Solbiatese ha sfruttato l’occasione per vincere ancora e continuare a tirare in testa. In Seconda Categoria non scivolano Olgiatese e Laveno Mombello che si tengono saldamente in testa ai rispettivi gironi.

PRIMA CATEGORIA

Solo tre le gare giocate nella domenica. Gara regolarmente disputata a Solbiate Arno dove la Solbiatese ha battuto 3-0 il San Michele (foto Facebook – ASD San Michele Calcio). Ritrova il sapore della vittoria l’Ispra che passa 1-0 a Tradate e aggancia momentaneamente il secondo posto. Termina 1-1 tra Cantello Belfortese e Bosto. Rinviate Crennese Gallaratese – Arsaghese, Folgore Legnano – Accademia Bmv, Nfo Ferno – Valceresio, San Marco – Antoniana e Turbighese – Ticinia.

CLASSIFICA: Solbiatese 27; Ispra, Nfo Ferno 19; Accademia Bmv, Valceresio, Bosto 18; Tradate 16; San Michele, Arsaghese, Crennese Gallaratese 15; Ticinia 13; Folgore Legnano 12; Turbighese 11; Cantello Belfortese 9; Antoniana 2; San Marco 1.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

Anche l’Olgiatese non scivola nel fango e batte 3-2 la Robur. Rimane in scia il Villa Cortese, che espugna 3-1 il campo dell’Oratorio San Francesco, il Canegrate abbatte 5-0 la Virtus Cantalupo, il Parabiago regola 4-2 la Borsanese mentre termina 1-1 tra Buscate e Samarate. Rinviate Lonate Pozzolo – Beata Giuliana; Nerviano – Gorla Minore; Pro Juventude – Kolbe; Sant’Ilario – Solbiatese.

CLASSIFICA: Olgiatese 33; Villa Cortese 27; Parabiago 26; Lonate Pozzolo 25; Pro Juventude 22; Canegrate 20; Solbiatese 18; Buscate 16; Gorla Minore, Virtus Cantalupo, Kolbe 15; Beata Giuliana, Robur 13; Sant’Ilario, Borsanese 11; Oratorio San Francesco, Samarate, Nerviano 9.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Prova di forza del Laveno Mombello che passa 3-1 a Cairate e si tiene stretto il primo posto. Sale in seconda piazza la Casmo che batte 3-0 la Cuassese, risale anche il Luino che supera 2-1 la Sommese. Vittoria dell’Aurora Induno, 1-0 sull’Eagles, terminano in parità Arnate – Coarezzza (0-0) e Ceresium Bisustum – San Luigi (1-1). Rinviate Buguggiate – Malnatese, Lavena Tresiana – Caravate e Lonate Ceppino – Tre Valli.