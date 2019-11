In piazza Albinola una panchina rossa contro la violenza

Sabato 23 novembre verrà inaugurata nel cuore di Viggiù una panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza.

L’appuntamento è alle 15, in piazza Albinola.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato Valceresio, punta a sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza sulle donne, diventato ormai un fenomeno ricorrente e purtroppo in crescita. “Non è normale che sia normale! Abbatti il muro del silenzio, non sei sola” è la parola d’ordine che accompagna questa iniziativa.

«La panchina rossa vuole simbolicamente occupare il posto di una donna vittima di femminicidio – spiegano gli organizzatori – Il segno tangibile collocato in uno spazio pubblico di un’assenza nella società, un’assenza causata dalla violenza».

«Croce Rossa si impegna quotidianamente nel supporto dei vulnerabili e delle persone in difficoltà – ricorda Tiziano Roscio, presidente di Cri Valceresio – e questa panchina, simbolo di un disagio reale e sempre più diffuso, vuole anche essere una nostra presenza tangibile sul territorio”.

Roscio cita le parole di Kofi Annan: “I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano. Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne, è un obbligo dell’umanità. Il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l’umanità”.

Durante la manifestazione ci saranno delle letture di brani a tema a cura della Commissione cultura.

L’iniziativa si concluderà nella serata di sabato 23 novembre alle 20.45 al Salone Soms, in piazza Artisti Viggiutesi, con lo spettacolo “Il silenzio delle donne violate” della Compagnia Non solo teatro, in collaborazione con Soms Act e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Ingresso libero