Il Quarto Stato del circolo Quarto Stato

La Casa del Popolo di Cardano al Campo, quella del circolo Quarto Stato, va a Volpedo sulle tracce di Pellizza. E non si può sottrarre al fascino di uno scatto … “alla Quarto Stato”, vale a dire reinterpretando il più celebre quadro del pittore di Volpedo.

La riproduzione del quadro, nella piazzetta omonima del villaggio in provincia di Alessandria, è agevolata dalle pietre della pavimentazione, che segnalano la posizione dei diversi personaggi presenti nella composizione di Giuseppe Pelizza. Sullo sfondo, le sagome delle case, un muro in pietra, l’antica pieve compongono ancora oggi un paesaggio non troppo dissimile dagli anni – fine Ottocento – in cui il pittore dipingeva la sua opera (il paesaggio sullo sfondo si vedeva meglio nelle prime versioni, come “Fiumana”, oggi a Brera).

Per la Casa del Popolo di Cardano è stata una giornata “tra paesaggi avvolti da nebbie e pioggerelline autunnali, fra persone che quotidianamente si impegnano per una vita migliore, più vicina alla terra e al bene comune”. Volpedo è una comunità con un forte senso solidale (in anni recenti ha saputo accogliere anche i richiedenti asilo con un progetto inclusivo), mentre nei dintorni c’è tutta una rete di produttori agricoli consapevoli, attenti alla terra, solidali tra loro. Come la celebre cooperativa “Valli Unite”, che ha ospitato anche il gruppo cardanese.