Spaccia in ciabatte sotto casa, denunciato

Nella serata di ieri un equipaggio in borghese del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate, transitando in Piazza Giovanni XXIII, ha notato nell’androne di un palazzo un uomo guardingo ed in attesa. Pertanto gli agenti si sono appostati nei paraggi, quando hanno notato uscire da un ascensore del palazzo M.K., una loro “vecchia conoscenza”. L’uomo rapidamente ha effettuato uno scambio di oggetti con il giovane straniero per poi rientrare nell’ascensore e risalire in casa.

Gli operatori hanno pertanto proceduto ad effettuare un controllo dello straniero allontanatosi dal palazzo, trovato in possesso di una dose di hashish, priva di confezionamento, che lo stesso aveva celato nella tasca sinistra del cappotto da lui indossato. Per il giovane, identificato per L.S., cittadino bengalese, è scattata la segnalazione al Prefetto di Varese, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Visto l’esito positivo del controllo, il personale del Commissariato si appostava ancora una volta al di fuori dell’appartamento di M.K., al fine di sorprenderlo nel corso di un’altra eventuale cessione.

Gli operanti non hanno dovuto aspettare molto: alle ore 19:30, circa, un altro soggetto ha suonato al citofono dell’appartamento sotto osservazione e poco dopo M.K., in ciabatte, ha nuovamente effettuato un’altra consegna ed è stato immediatamente bloccato dagli operatori, che lo hanno perquisito sul posto, rinvenendo una dose di hashish del tutto identica a quella sequestrata al suo ultimo cliente, ovvero un pezzo di hashish, celato nella tasca anteriore dei pantaloni da lui indossati e del danaro di sicura provenienza illecita.

Tutto il materiale è stato ovviamente posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre M.K. è stato pertanto indagato in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa, inoltre, è stata trovata una terza persona A.K., a sua volta colto in possesso di una piccola dose di marijuana (sottoposta a sequestro amministrativo) e che, pertanto, è stato anch’egli segnalato al Prefetto di Varese, quale assuntore di sostanze stupefacenti.