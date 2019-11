Tutti i numeri dell’Università dell’Insubria

L’Università dell’Insubria, nata nel 1998, conta al momento 11.404 studenti, 362 docenti e 319 amministrativi.

PROVENIENZA DEGLI ISCRITTI

La provenienza degli iscritti è così ripartita: il 45% è di Varese, il 23,8% di Como, il 23% arriva da altre province lombarde, il 6,2% da altre regioni, l’1,4% dalla Svizzera, lo 0,6% da paesi esteri.

IMMATRICOLAZIONI

Il numero delle immatricolazioni è in costante aumento: +11,78% nell’anno accademico 2016/17, +20,41% nel 2017/18, +7,65% nel 2018/19, + 7% circa (il dato non è definitivo) per il 2019-2020. L’offerta formativa spazia nelle aree: giuridico-economica, sanitaria, sportiva, scienze umane e sociali, scientifico tecnologica.

In particolare i nuovi immatricolati sono 3921 (2090 femmine e 1831 maschi), dei quali 3325 per lauree triennali, 255 per le magistrali e 341 per le magistrali a ciclo unico. Sempre per i nuovi iscritti di questo anno accademico, si segnala che: il 23,7% della provincia di Como, il 42% della provincia di Varese, il 25,7% di altre città della Lombardia, il 6,8% di altre regioni, lo 0,9% della Svizzera e un altro 0,9% di altri paesi esteri. La cittadinanza dei nuovi immatricolati è per il 93,98% italiana e per il 6,02% straniera.

CORSI DI LAUREA

I corsi di laurea sono in tutto 37, di cui 22 triennali, 12 magistrali, 3 magistrali a ciclo unico. Sono 5 le lauree magistrali erogate in lingua inglese, 7 quelle a carattere internazionale. Inoltre, 7 lauree magistrali e 1 magistrale a ciclo unico (Giurisprudenza) hanno accordi di doppio titolo con università straniere, con attività didattiche che si svolgono su tutte le sedi: sono attive convenzioni con atenei di Francia, Svezia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca e Spagna.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per l’anno accademico 2019/2020 l’Università dell’Insubria offre più di 500 posti in quasi 200 università europee per l’Erasmus tradizionale. Dal punto di vista finanziario c’è disponibilità per circa 1200 mensilità di importo variabile dai 400 ai 700 euro: significa che, considerata una permanenza all’estero media di 5 mesi, 240 studenti possono partire con il sostegno finanziario.

DIPARTIMENTI

I dipartimenti sono sette: Biotecnologie e scienze della vita, Diritto, economia e culture, Economia, Medicina e chirurgia, Scienza e alta tecnologia, Scienze teoriche e applicate, Scienze umane e dell’innovazione per il territorio (istituito nel 2019). Inoltre è presente la Scuola di medicina, che svolge un ruolo di raccordo per la didattica.

DOTTORATI

Completano il quadro otto corsi di dottorato, dieci scuole di specializzazione (come quella in valutazione e gestione del rischio chimico, terza in Italia dopo Roma e Padova), i master di I e II livello (come i due ultimi nati in Fauna e Human Dimension e in Psicotraumatologia) e numerosi corsi di alta formazione e di perfezionamento.

————

BOX INDAGINE ALMALAUREA 2019

Secondo la recente indagine Almalaurea 2019 per i laureati di primo livello il tasso di occupazione è 80,9%, superiore al 71,1% della media nazionale, e del 84,4%, contro il 73,1% nazionale, per quelli di secondo livello. Inoltre il 58,3% degli occupati, considera il titolo molto efficace o efficace per il lavoro svolto e il 52% dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite all’università, contro il 46,8% nazionale. L’81,2% dei laureati dell’Insubria è inserito nel settore privato, mentre l’11,3% nel pubblico. La restante quota lavora nel non-profit 7,5%. L’ambito dei servizi assorbe l’84,4%, mentre l’industria accoglie il 14,2% degli occupati; lo 0,4% lavora nel settore dell’agricoltura.