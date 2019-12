Aiutare i figli a fare i compiti: sì, ma da soli

È assai naturale desiderare aiutare i propri figli a fare i compiti, in modo che riescano a superare gli ostacoli, costituiti da una verifica scritta o da un’interrogazione.

Ma questa scelta è quella giusta? Oppure potrebbe, alla fine, rivelarsi controproducente? Bisogna, infatti, tenere a mente che – secondo alcune ricerche – l’aiuto di un genitore potrebbe nuocere allo sviluppo dei figli, andando a minare quella che è la loro autonomia.

Perché aiutare i figli nei compiti potrebbe essere controproducente?

Le ultime ricerche scientifiche hanno evidenziato che aiutare i figli a fare i compiti potrebbe avere effetti negativi. Quali sono le possibili conseguenze? Si tenga a mente che

Permettere a un bambino di provare a fare i compiti da solo anche quando è in difficoltà, lo aiuta a sviluppare tenacia nelle difficoltà.

anche quando è in difficoltà, lo aiuta a sviluppare tenacia nelle difficoltà. In caso contrario, malgrado le migliori intenzioni del genitore, un aiuto non necessario potrebbe essere interpretato come segnale di una scarsa fiducia nelle capacità del bambino.

Aiutarlo troppo, o addirittura sostituirlo nel fare i compiti, potrebbero aumentare in lui la tendenza a delegare agli altri le scelte che dovrebbe compiere da solo.

Essere troppo presenti nel momento dei compiti aumenta nei figli l’ansia da prestazione e l’idea che i compiti debbano essere perfetti e senza sbavature, mentre ai ragazzi va insegnata l’importanza dell’errore e del fallimento.

I figli vanno aiutati nello svolgimento dei compiti?

A questo punto, si starà probabilmente pensando che aiutare i propri figli nei compiti sia una pessima idea. In realtà, come spesso accade, la verità sta nel mezzo.

Semplicemente, è giusto dare ai figli un aiuto, ma quest’ultimo deve concretizzarsi nel modo più corretto possibile. La prima cosa di cui essere consapevoli è che qualsiasi intervento deve essere preceduto da una richiesta di aiuto. Solo in questo caso, ci si potrà sentire autorizzati a intervenire.

Si potrà invece intervenire sempre sul tempo da dedicare allo studio. Qualsiasi bambino ha voglia di andare a giocare, con gli amichetti o con i videogiochi. Ebbene, il compito di un genitore è di indicare il periodo che il bambino deve obbligatoriamente dedicare allo studio, e fare in modo che tale indicazione sia rispettata.

In caso di richiesta di aiuto, la prima cosa da fare è capire se questa richiesta abbia fondamento, oppure se da parte sua vi è semplicemente poca voglia di dedicarsi ai compiti. Se le difficoltà sono reali, non si dovranno fare i compiti al suo posto, ma bisognerà cercare di capire con lui l’argomento su cui si è arenato e poi dargli modo di svolgere i compiti da solo.

Come convincere i figli a fare i compiti da soli?

Una vera e propria sfida quotidiana è quella di convincere i figli a fare i compiti. Ebbene, ecco qui di seguito alcuni concetti su cui riflettere.

Il bambino deve comprendere che fare i compiti è un modo per crescere e diventare adulto, poiché lo aiutano a confrontarsi con l’idea di dovere e di fatica, concetti basilari per la crescita.

è un modo per crescere e diventare adulto, poiché lo aiutano a confrontarsi con l’idea di dovere e di fatica, concetti basilari per la crescita. Per il bambino, fare i compiti aiuta a creare una capacità organizzativa e a diventare più autonomo.

Fare i compiti a casa è un vero e proprio modo che il bambino ha per conoscere se stesso, i propri limiti e imparare la sana arte della costanza e della determinazione.

è un vero e proprio modo che il bambino ha per conoscere se stesso, i propri limiti e imparare la sana arte della costanza e della determinazione. Fare i compiti aiuta il bambino a confrontarsi con lo spettro del fallimento e a gestirlo.

Questi elencati sono i concetti che il bambino deve arrivare a fare propri e che, senza dubbio, sono utili per convincerlo che fare i compiti non è una seccatura, ma un modo per crescere e diventare adulto.

Tra le azioni da intraprendere per convincere i propri figli a fare i compiti senza distrazioni, si potrebbe ad esempio dir loro che, ogni giorno, è necessario dedicare e rispettare, volenti o nolenti, lo stesso numero di ore allo studio.

Inoltre, bisognerà prestare davvero molta attenzione al luogo dove i ragazzi faranno i compiti: sia che si tratti della sala da pranzo, sia che si tratti della loro cameretta, dovrà essere tutto in ordine e non ci dovranno essere distrazioni, come, ad esempio, televisioni accese, console di videogiochi o smartphone a portata di mano.

È importante, per un figlio, sentire la fiducia del genitore sulle sue capacità di svolgere i compiti da solo e senza distrazioni: i bambini tengono a non deludere i genitori e quindi è importante che capiscano la necessità di impegno e costanza.

Che cosa fare nel momento in cui ci dovessero essere delle difficoltà apparentemente insormontabili? Ebbene, anche in questo caso la soluzione è fare in modo che il ragazzo se la cavi da solo. Soltanto in caso di estrema necessità, ci si potrà affidare a un insegnante di recupero oppure anche al doposcuola, per superare le difficoltà nelle materie o negli argomenti più ostici. Nelle materie scientifiche, che causano da sempre difficoltà ai ragazzi italiani, si può anche ricorrere alle lezioni online e gratuite su http://www.matemania.it/.

Quello che però conta è che sia lasciata al bambino la responsabilità di cavarsela e che il genitore non decida di sostituirsi a lui nel fare i compiti.

Seguendo tutti questi consigli e aiutandoli nel fare i compiti in maniera corretta, i bambini svilupperanno autonomia e capacità di affrontare le situazioni sorprendenti.