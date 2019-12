Al cinema tornano Ficarra e Picone

Il Primo Natale, nuovo film di Ficarra e Picone , esce al cinema giovedì 12 dicembre. Salvo, palermitano doc, è un ladro di reliquie sacre e vede i suoi crimini solo come un modo come un altro di guadagnare senza lavorare. Valentino, invece, è un sacerdote, che adora la tradizione del presepe al punto da organizzarne uno vivente, con l’unica statua che rappresenta il Bambin Gesù. Quando Salvo decide di rubare la preziosa statua, accade l’impensabile: entrambi si ritrovano catapultati nella Palestina di duemila anni fa, alla vigilia di quello che verrà ricordato come il primo Natale. Alla ricerca di Maria e Giuseppe, braccati da Re Erode ( Massimo Popolizio ), Salvo e Valentino dovranno salvare Gesù in modo che la storia si svolga come da tradizione; il viaggio diventerà anche occasione di riscoperta del senso del Natale e di se stessi.

Che fine ha fatto Bernadette? Diretto da Richard Linklater e al cinema dal 12 dicembre, racconta la storia di Bernadette ( Cate Blanchett ), architetto in un ambiente prevalentemente maschile e madre della quindicenne Bee (Emma Nelson). Apparentemente disinteressata dal comportamento delle altre mamme, Bernadette si trova suo malgrado coinvolta in un imprevisto che la porterà ad avventurarsi in Antartide da sola. Mentre marito e figlia sono sulle sue tracce, tutti si chiedono cosa sia accaduto.

A chi non rinuncia al brivido nemmeno sotto Natale suggeriamo Black Christmas, remake dell’omonimo film del 1974. Alle porte delle vacanze di Natale, una studentessa dell’Hawthorne College viene uccisa sulla strada verso casa. Nel frattempo, altre ragazze appartenenti alla confraternita MKE come la vittima vengono perseguitate da un misterioso individuo mascherato, che cerca di aggredirle. Decise a fronteggiare lo sconosciuto insieme, le studentesse scoprono che il College era fino al 1969 un istituto per soli maschi e ora qualcuno è intenzionato a sacrificare le giovani per riportare l’ordine in una setta segreta.