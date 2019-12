Alla festa di Natale i bambini cucinano per i più poveri

Si sono messi in cucina, hanno impastato e infornato. Ma i panettoni che i bambini della scuola primaria Soglian hanno preparato per la festa di Natale non sono stati mangiati con genitori e nonni: sono stati donati per la cena di Natale con i più poveri. La scuola ha infatti deciso di aderire all’ormai tradizionale appuntamento in città con il quale un gruppo di volontari prepara una cena per centinaia di persone grazie alle donazioni spontanee di tanti cittadini.

«Tra le molte chiamate che stiamo ricevendo in questi giorni c’è stata anche quella della scuola -racconta Matteo Vago, uno degli organizzatori dell’appuntamento- per dirci che anche i bambini avrebbero voluto fare una donazione. Così io e Vito Russo siamo stati invitati alla festa dove abbiamo presentato il progetto per il 25 dicembre». L’appuntamento principale è infatti per il pomeriggio di Natale quando davanti alla chiesa di Sacconago saranno raccolte le donazioni: qualcosa di cucinato appositamente, qualcosa di avanzato dal banchetto o ancora cibo crudo da preparare. «Ma tante persone che non potranno venire in quell’occasione ci stanno già portando oggi donazioni e tra queste abbiamo anche quella di questi bambini».

Panettoni che renderanno ancora più dolce il Natale per chi vive un periodo difficile e che si inseriscono in un progetto più grande dell’istituto. «Noi siamo una green school -spiega Laura Pascale, responsabile del progetto- e quest’anno stiamo lavorando molto sui temi dello spreco alimentare: insegniamo ad esempio ai ragazzi che quello che non usano loro può tornare utile ad altri e il progetto di questa cena di Natale si sposava perfettamente in questo percorso». Oltre al cibo la scuola ha anche donato vestiti che saranno poi immagazzinati all’associazione Ali d’Aquila che gestisce il servizio di docce all’oratorio San Filippo. «Avendo presentato il progetto ai genitori chissà mai che poi qualcuno non vada direttamente a donare qualcosa anche il pomeriggio di Natale», chiosa la maestra.

Il ritiro di cibo e vestiti avverrà infatti a Sacconago il 25 dicembre tra le 16 e le 17 nel piazzale della Chiesa Nuova in via San Cirillo 6 (qui tutte le info). Se qualcuno volesse donare qualcosa ma non potrà farlo in quell’occasione può contattare gli organizzatori così da accordarsi per ritirarlo in un altro momento. Il numero di telefono da contattare è il 3462281305.