Alla settimana del libro arriva anche uno speciale annullo postale

Poste Italiane in collaborazione col Dirigente Scolastico e il Comitato Genitori partecipa alla decima edizione della Settimana del libro dell’IC G.A. Bossi di Busto Arsizio con uno speciale annullo filatelico. L’annullo, nel formato ovale orizzontale, riproduce il disegno realizzato dagli alunni della scuola Primaria Edmondo De Amicis e sarà disponibile dalle 11,00 alle 17,00 di giovedì 12 dicembre (dalle 16,00 alle 17,00 per il pubblico indistinto) presso l’IC Bossi, in via Dante 5 a Busto Arsizio.

La Settimana del libro, giunta alla X edizione, ha lo scopo di promuovere la lettura tra gli studenti per sviluppare il loro sapere, consolidare il rapporto col libro attraverso la presa di confidenza con un prodotto da toccare, sfogliare, scegliere, leggere, interpretare e apprezzare. Nell’ambito della settimana è da sempre previsto un percorso formativo filatelico finalizzato a far conoscere ai più giovani le abilità trasversali come l’osservazione, la riflessione, la sistematicità, l’ordine e l’impegno, che favoriscono i meccanismi di apprendimento e lo sviluppo dei processi logico-critici.

L’IC G.A. Bossi di Busto Arsizio è costantemente attento e pronto ad accogliere progetti il cui scopo sia quello di contribuire a diffondere i valori sui quali si è venuta a costituire la società moderna e che appartengono alla tradizione e alla cultura del Paese. Per l’occasione saranno illustrati e commentati i francobolli emessi il 30 ottobre appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicati a Paperino nell’85° anniversario.

Dalle 16,00 alle 17,00 è prevista una cerimonia di bollatura, alla quale parteciperà il Direttore della Filiale di Busto Arsizio Marco Valsecchi. Presso lo stand di Poste Italiane, fino ad esaurimento, si potranno acquistare articoli filatelici dedicati all’85° anniversario di Paperino e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 12 dicembre, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Busto Arsizio in via Mazzini 9 per i sessanta giorni successivi e sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.