Auto fuori strada a Besozzo, soccorse tre persone

Ambulanze alle sei e mezza del mattino a Besozzo, per un incidente stradale avvenuto vicino al centro del paese.

(foto d’archivio)

Un’auto è finita fuori strada, sulla Statale che passa sotto alla parte storica di Besozzo.

Sono intervenuti i carabinieri di Varese e due ambulanze in codice rosso, perché si temeva che l’urto violento avesse avuto conseguenze gravi. Per fortuna invece le persone a bordo se la sono cavata con qualche botta, ma non sono ferite in modo grave: si tratta di un 29enne e di due 41enni.