Babbo Natale arriva in piazza e trova polenta e piciurla

Tradizionale appuntamento per tutti i bambini a Gemonio dove, domenica 22 dicembre, è previsto l’arrivo di Babbo Natale che distribuirà alcuni doni ai piccoli della scuola materna e delle elementari. L’attesa sarà premiata intorno alle 11,30 in piazza Vittoria, al termine della messa celebrata nella chiesa parrocchiale che si affaccia proprio sulla piazza principale del paese.

La giornata sarà riscaldata anche da un banco gastronomico animato dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini. Dalle 12,15 infatti, sarà possibile acquistare polenta e piciurla (a base di salsiccia) da asporto al costo di 5 euro a porzione. È però necessario presentarsi con un contenitore adatto al trasporto delle pietanze. Chi vuole aggiungere un dolce si può invece rivolgere al banchetto promosso dai rappresentanti dei genitori della scuola materna “G. Corda” che attraverso la vendita delle torte finanziano alcune attività svolte dai bambini.

Gemonio è anche, da tanti anni, paese dei presepi: da sabato 21 sarà possibile visitare quello artistico tradizionalmente allestito all’interno della chiesa di San Pietro (quella che si trova nella parte bassa, all’incrocio tra la statale Varese-Laveno e la provinciale per Besozzo). Aperti anche quelli realizzati dai singoli rioni: quello meccanico nel cortile interno del Municipio (Mirabella), quello incastonato in un portone in piazza Virgilio (Martitt), quello di Casa Baron (San Pietro) e quello del Museo Bodini (Piazza).