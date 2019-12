Babbo Natale arriva in sidecar per gli auguri dei Carabinieri

I bimbi che giocano fra divise, stellette e gradi dell’Arma. Quando si sono spente le luci, poi, la benedizione natalizia per i Carabinieri e in particolare per tutti i militari della Compagnia di Varese, nel corso del il tradizionale scambio di auguri alla caserma di via Saffi: clima di festa e di grande calore.

Per l’occasione era presente il generale Antonio De Vita comandante della Legione Carabinieri Lombardia: «Qui sentiamo calore e volontà di condividere e partecipare a questo momento natalizio. Natale per un Carabiniere è ogni giorno per quello che dà e per la capacità di risposta».

Il colonnello Claudio Cappello, comandante provinciale ha ricordato il “meraviglioso clima di cordialità che si respira in questa cerimonia che ogni anno si ripete”.

Clima di luci, preghiera, canto e convivialità apprezzato dalle più alte autorità civili e militari della città e dai tanti cittadini presenti.

Poi, colpo di scena: Babbo Natale arrivato in sidecar, scortato da due carabinieri motociclisti che hanno abbracciato tutti i bimbi in un mare di baci.