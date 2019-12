Battesimo civico dei neo-diciottenni a teatro

Sabato 30 novembre si è svolta presso il Cinema Teatro Nuovo – Area 101 la seconda edizione della cerimonia di “Battesimo civico” rivolta ai neo e prossimi maggiorenni (nati nel secondo semestre 2001 e nel primo semestre 2002).

La finalità dell’iniziativa, promossa da Stefano Colombo (consigliere comunale incaricato alle Politiche Giovanili) è quella di porre l’attenzione nei confronti di una tappa fondamentale della vita: il raggiungimento della maggiore età, momento nel quale ogni giovane diventa titolare di diritti da difendere e di doveri cui adempiere.

L’iniziativa ha altresì lo scopo di soffermarsi sul valore della tessera elettorale consegnata ad ogni partecipante: un documento di straordinaria importanza in quanto conferisce il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare attivamente e influire sulle decisioni della vita dello Stato.

L’abitudine crea appiattimento: nella società contemporanea si danno spesso per scontati molti diritti fondamentali in quanto si sono sempre posseduti e non ci si è mai posti troppi interrogativi sulla loro conquista. Basta però riflettere guardandosi alle spalle meno di un secolo fa per capire quanto possiamo oggi ritenerci fortunati e quanto i valori di libertà, giustizia e uguaglianza siano presenti nella realtà attuale.

L’evento è stato introdotto dal Consigliere comunale incaricato alle Politiche Giovanili Stefano Colombo, che mediante una presentazione di diapositive ha illustrato differenti temi di educazione civica: i diritti e le responsabilità che si acquisiscono con il compimento della maggiore età, la Costituzione italiana, il diritto di voto e l’importanza dell’impegno dei giovani nella comunità, nella vita politica e nelle associazioni del territorio.

La responsabile dell’Ufficio anagrafico/elettorale Marina Cattaneo ha spiegato l’utilizzo della tessera elettorale e il ruolo degli scrutatori nei seggi, esortando i neo-maggiorenni a compilare la domanda di iscrizione nell’albo, un’utile modalità per entrare in contatto diretto con il mondo delle istituzioni e svolgere un’attività formativa di impegno civico.

Una novità introdotta in questa seconda edizione è stata la collaborazione con l’associazione AIDO: Erika Cucchi, membro del direttivo dell’associazione, è intervenuta spiegando che con la maggiore età si acquisisce il diritto di dichiarare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e sensibilizzando i giovani in merito all’importanza della donazione.

Il Sindaco Gianni Montano ha concluso invitando i giovani a essere protagonisti della propria vita, a partecipare attivamente alla vita politica e sociale della comunità proponendo idee e realizzando progetti volti a perseguire il miglioramento della società.

Ai partecipanti è stata personalmente consegnata la tessera elettorale, una Costituzione personalizzata riportante una frase firmata dal Sindaco, il modulo di iscrizione per l’albo degli scrutatori elettorali e un volantino informativo sulla dichiarazione di volontà della donazione di organi.

«Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto in questa seconda edizione del “Battesimo civico”, numerosi sono stati infatti i giovani che hanno partecipato e si sono anche proposti come scrutatori; ciò rende orgogliosa l’Amministrazione comunale perché viene favorito un ricambio generazionale e ci spinge a continuare i progetti intrapresi e a migliorarci sempre di più.

Ringrazio di cuore i neo-maggiorenni per la loro partecipazione invitandoli a sentirsi responsabili delle proprie scelte, ad agire e a non lasciarsi vivere. Le risorse di cui ognuno è dotato costituiscono un tassello fondamentale per il miglioramento dell’intera comunità. Rendetevi in prima persona promotori di questo miglioramento perché la società ha più che mai bisogno del vostro contributo».