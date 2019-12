Carabinieri in classe per una “lezione di vita”

Molte le iniziative di prevenzione del bullismo organizzate nel plesso della Scuola Secondaria “L.da Vinci” di Maccagno con Pino e Veddasca, che fa parte dell’I. Comprensivo “B. Luini”.

Martedì 17 Dicembre, alle 8.30, alcuni rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, tra cui il capitano Alessandro Volpini e il Maresciallo Luigi Belcastro, accolti dal Sindaco Fabio Passera e dai docenti, hanno proposto a tutte le classi del plesso un’interessante ‘lezione di vita’ con lo scopo di promuovere la cultura della legalità.

Si è parlato della differenza tra scherzo e reato, per arrivare alla definizione di bullismo come atto intenzionale perpetrato più volte ai danni di una vittima, con mezzi diversi.

Si è parlato di cyberbullismo e di dipendenza dai social, di giochi elettronici che inducono a pericolose ‘prove di coraggio’, di stalking e di tanto altro.

Informare le nuove generazioni sui pericoli della rete, imparare a riflettere, a comunicare paure e dubbi agli adulti (genitori, professori, educatori, rappresentanti delle istituzioni e non), saper riflettere per capire le conseguenze delle proprie azioni, crescere in modo più consapevole, ecco gli obiettivi che vorremmo raggiungere attraverso tutte le iniziative messe in atto a scuola.

«Ringraziamo i rappresentanti dell’Arma che ci aiutano in questo difficile compito – ha commentato la professoressa Marzia Malesani – e i genitori sempre attenti ai cambiamenti della società».