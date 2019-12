Cascate di Ferrera al via i lavori per la messa in sicurezza

Stanno per prendere il via, attesi da tempo, i lavori per la sistemazione dei percorsi di accesso alla cascata Fermona, importante luogo di interesse turistico e naturalistico della Comunità montana Valli del Verbano, situata nel territorio a confine tra i comuni di Ferrera di Varese e Grantola.

Un intervento corposo, di natura strutturale ma anche volto a ridare piena possibilità di fruizione da parte dei visitatori

Diverse le problematiche inerenti questo percorso, che riguardano essenzialmente la sicurezza del sentiero che permette di raggiungere questo luogo incantevole, salito agli onori della cronaca qualche tempo fa, dopo che il rapper Fedez lo aveva scelto come set per il videoclip di un suo brano.

I lavori consisteranno nel rifacimento di tre tratti della scalinata (nella foto sopra, uno dei punti oggetto dell’intervento in un “rendering” di come sarà), che verrà realizzata con l’uso di acciaio corten, al fine di garantire una durabilità nel tempo dell’intervento.

I tratti interessati saranno quello che dal sentiero attrezzato conduce al Belvedere, quello che dal Belvedere conduce a quota 21 mt. e quello da quota 27,30 mt a quota 31 mt.

E’ inoltre prevista la sostituzione di molte staccionate in legno, la posa di cestini rifiuti e di nuova segnaletica e bacheche informative, il rifacimento di alcuni tratti di muro e di elementi (canali trasversali, rimodellazione del fondo) volti a convogliare le acque meteoriche, per ridurre i rischi di erosione.

«La cascata Fermona – ha commentato il presidente di Comunità Montana Valli del Verbano Castoldi – è una delle attrazioni del nostro territorio che meritano di essere scoperti e valorizzati. Tra l’altro, è da considerare il fatto che essa sia raggiungibile attraverso un percorso ciclabile, che permette, quindi, una interconnessione tra esperienze diverse».