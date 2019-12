Centro Musicale Ronzoni, il concerto di Natale è un successo

Atteso ogni anno da tutta Gorla Minore, il concerto di Natale del Centro musicale Carlo Ronzoni, anche in questa edizione, ha fatto breccia nel cuore del pubblico, che ha affollato sabato l’auditorium Peppo Ferri per assistere all’esibizione. Un calore che ha emozionato i musicisti, che ci hanno contattato per inviare un messaggio di ringraziamento alla comunità.

“Con il concerto di sabato, 21 dicembre, il Centro Musicale ‘C. Ronzoni’ ha voluto augurare a tutti i propri sostenitori, allievi, musicisti e amici un sereno Natale. É ormai tradizione concludere l’anno con questo evento, e siamo molto lieti di riscuotere ogni anno sempre più apprezzamento dal pubblico. Questo é stato un anno importante per noi. Dopo diverso tempo senza nuove leve, ieri hanno fatto il loro esordio con noi ben 8 giovanissimi (e non solo!). Inoltre, anche i bimbi della propedeutica musicale, guidata dalla loro insegnante Giulia Crosta, hanno avuto un loro spazio, accompagnandoci nell’esecuzione di un classico natalizio. Il concerto è stato un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso l’esecuzione di colonne sonore di film e cartoni animati, musica anni ’30 e i classici natalizi, il tutto diretti dalla bacchetta delle nostro Maestro, Franco Erenti. Se i risultati della nostra crescita sono finalmente visibili è grazie all’impegno che ogni singolo individuo mette in questa realtà, perciò un grazie a tutti noi è d’obbligo.

Un ringraziamento doveroso è da rivolgere anche all’Amministrazione comunale che ci sostiene e crede nel nostro progetto. Infine, un grazie va rivolto al nostro presidente, Michele Suraci. Onnipresente e in prima linea per assicurare la riuscita degli eventi e l’organizzazione dei lavori. Ringraziando infine voi gorlesi, per la vostra partecipazione numerosa al nostro concerto, il Consiglio direttivo e il Centro Musicale “C. Ronzoni” vi porgono i più calorosi auguri di buone feste, dandovi appuntamento al prossimo concerto”.