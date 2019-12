Città di Varese, tre gol per l’allungo

Penultima di andata in Terza Categoria, al netto dei recuperi. Nel Girone A il riposto del Marnate permette alla Jeraghese e all’Ardor di accorciare, nel gruppo B invece il Città di Varese passa a Induno Olona e allunga.

GIRONE A

Turno di riposo per la capolista Marnate. Il Torino Club non sfrutta l’occasione cadendo 2-1 in casa dell’Orasport mentre accorciano verso la vetta la Jeraghese, che supera 3-1 il Sumirago, e l’Ardor, che supera 1-0 il Varano Borghi. Sale ai piani alti anche l’Oratorio San Filippo grazie al successo 4-2 in casa della Cedretese, l’Angerese vince 3-0 a Castronno contro lo Sparta mentre la Vergherese si è imposta 2-0 a Castellanza sull’Union.

CLASSIFICA: Marnate 25; Jeraghese, Ardor, Torino Club 21; Oratorio San Filippo 20; Orasport 17; Sumirago, Vergherese, Varano Borghi 14; Angerese 13; Union Castellanza 11; Cedratese 7; Sparta Castronno 0.

GIRONE B

Prosegue la corsa in vetta del Città di Varese che vince 3-0 a Induno Olona contro l’Olona e vola a +6 sulla Valcuviana, frenata sul 2-2 a Biandronno. Perde la France Sport, sconfitta 1-0 in casa della Casport, il Casbeno si impone 2-1 sul Brebbia mentre il Don Bosco regola 4-1 il Ponte Tresa. Successo esterno per il Fulcro Travedona, 2-1 a Cittiglio, la Virtus Bisuschio batte 3-0 il Rancio.