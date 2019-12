Il concerto della Corale Amadeus

Domenica 22 dicembre, alle ore 21:00, presso la Chiesa Parrocchiale dei ss. Rocco e Sebastiano in Germignaga, si terrà un Concerto offerto dalla “Corale Amadeus” di Cuveglio.

A conclusione delle Catechesi dell’Avvento, l’appuntamento vuole essere un’occasione di approfondimento spirituale e di gioiosa condivisione del dono della musica.

Il gruppo, che quest’anno ha compiuto 30anni di attività ininterrotta, si è esibito congiuntamente a varie orchestre ed ensemble, tra cui l’Associazione Mozart, l’Orchestra Filarmonica Europea, l’Orchestra da Camera “Il Setticlavio“, l’Orchestra “dei Due Laghi“ ed il Coro del Politecnico di Milano; ha partecipato per numerose stagioni alla rassegna “Provincia in Musica”, organizzata da Anbima e dalla Provincia di Varese.

È ormai tradizione annuale che i suoi “Concerti di Avvento” vedano la Corale itinerante tra le chiese della provincia ed oltre.



Diretta come sempre dal M° Loris Capister, ordinario di Composizione presso il Conservatorio di Palermo, la Corale si avvarrà anche in questa occasione del prezioso accompagnamento del M° Marco Cadario, noto musicista di grande sensibilità e temperamento, che si è esibito in numerosi concerti in tutta Europa e Stati Uniti come pianista, organista e clavicembalista.

Il nutrito programma della serata prevede sia canti della tradizione natalizia, sia brani religiosi di grandi classici, quali Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart.

Ingresso è libero.