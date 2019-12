“E-district think mobility” torna in piazza con il campione saronnese Laurence Balestrini

Dopo il successo del progetto saronnese “e-district Mobility Festival” tenutosi ad inizio ottobre in concomitanza con la prima edizione green della gara ciclistica Tre Valli Varesine, la mobilità elettrica torna in piazza in occasione dell’evento di premiazione di Laurence Balestrini, pilota saronnese sponsorizzato dal Centro Car Cazzaro Renault che si è laureato campione italiano di Formula Renault.

Una vittoria significativa, che porta lustro alla città di Saronno e al Centro Car Cazzaro che ha creduto nelle capacità di un pilota che è stato protagonista e promotore di uno stile di guida (e di vita) ecologico durante i test drive effettuati su vetture elettriche Renault.

“E-CARS EXPERIENCE” il titolo dell’evento promosso da Saronno Servizi SpA in collaborazione con il Comune di Saronno, che si svolgerà a Saronno sabato 7 e domenica 8 dicembre per celebrare la vittoria di Laurence Balestrini, che dalla vettura monoposto vincente non potrà far a meno di salire a bordo dell’auto elettrica protagonista del progetto “e-district Saronno think mobility”: la Renault ZOE che è stata la vettura ufficiale della Tre Valli Varesine.

PROGRAMMA

Sabato 7 dicembre 2019 alle ore 10,30 presso il Centro Car Cazzaro (via Varese 194, Saronno) si terrà la conferenza stampa di celebrazione della vittoria di Laurence Balestrini. A conclusione il pilota salirà sulla sua monoposto e raggiungerà Piazza della Libertà dove si darà inizio ad un nuovo weekend di test drive e assistenza di guida ecologica aperto a tutti i cittadini. Intorno alle 11,30 il Sindaco Alessandro Fagioli premierà il campione saronnese.