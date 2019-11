Balestrini, missione compiuta: è campione di Formula Renault

Si era preparato per bene il terreno e, al momento decisivo, non ha fallito il match ball. Laurence Balestrini, pilota di Saronno, ha conquistato domenica scorsa (10 novembre) il titolo italiano di Formula Renault, campionato per vetture monoposto a ruote scoperte – simili, quindi, a quelle ben più famose e potenti che si vedono in Formula Uno – che si disputa nell’ambito della cosiddetta “Formula X – Italian Series”. Una serie di appuntamenti in cui numerosi piloti amatoriali si misurano in diverse categorie.

Balestrini ha portato a termine la sua cavalcata vincente sul tracciato dell’Adria International Raceway, circuito permanente che si trova a Cavanella Po in provincia di Rovigo. Il driver saronnese non si è accontentato di gestire il vantaggio in classifica ma, anzi, ha attaccato per centrare il risultato pieno e così è stato in Gara 2 quando la vettura gialloverde del team Viola Racing è stata infatti prima al traguardo ma ha anche ottenuto il giro più veloce e il quarto posto assoluto di una gara che vedeva al via anche le auto di Formula 3. Balestrini era stato anche sesto assoluto e secondo di F. Renault in Gara1 e già in quella circostanza aveva consolidato la propria classifica.

La stagione si è conclusa quindi alla grande per Balestrini, che aveva nei vari Maurizio Maraviglia, Matteo Ferrero e Sandro De Virgilis gli avversari più quotati. Nell’ultima parte del campionato però, il pilota saronnese ha cambiato marcia e, grazie anche al “fieno in cascina” delle prime gare ha sopravanzato i rivali aggiudicandosi il titolo. Ottimo anche il lavoro della scuderia torinese di Andrea e Pierfranco Viola con l’ingegner Niccolò Mottaran a occuparsi della Renault 2.0 Alps numero 2, affidata appunto al pilota di Saronno.