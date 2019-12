Quasi un milione di persone entrano quotidianamente negli Stati Uniti.

Tutti coloro che arrivano in un aeroporto negli Stati Uniti sono soggetti ad ispezione da parte dei funzionari di protezione doganale e delle frontiere per verificare la conformità con le normative sull’immigrazione, le dogane e l’agricoltura.

Più i viaggiatori internazionali sanno cosa aspettarsi, più facile e veloce diventa il processo.

In questo articolo andremo a scoprire insieme quali sono i documenti necessari per viaggiare negli USA così da non essere colti alla sprovvista nel momento in cui si decidesse di visitare gli Stati Uniti.

Documenti necessari per viaggiare negli USA

Entrare negli Stati Uniti può essere un processo semplice e senza soluzione di continuità quando si è preparati.

Tutti i residenti non statunitensi devono assicurarsi di disporre di una documentazione adeguata che soddisfi i requisiti del governo degli Stati Uniti per i viaggi nel loro paese.

La sezione seguente fornirà alcune informazioni e suggerimenti necessari per navigare senza problemi nel processo e nelle procedure per accedere agli Stati Uniti.

La prima cosa che devi fare è vedere se sei idoneo per l’ottenimento dell’ESTA nell’ambito del Visa Waiver Program.

ESTA

L’ESTA è il sistema elettronico per l’autorizzazione di viaggio ( è l’acronimo di Electronic System for Travel Authorization).

Se il proprio Paese fa parte del Visa Waiver Program, potresti non aver bisogno di un visto (VISA) se si decide di rimanere negli Stati Uniti per un periodo inferiore ai 90 giorni.

Le domande per l’ESTA che sono state approvate sono valide per un periodo di due anni o fino alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Ciò consentirà di effettuare più viaggi negli Stati Uniti senza dover richiedere nuovamente un’altra ESTA.

Si consiglia di presentare le domande per l’ESTA con almeno 72 ore di anticipo rispetto al proprio viaggio negli Stati Uniti.

Le approvazioni in tempo reale non saranno disponibili e l’arrivo in aeroporto senza l’ESTA precedentemente approvata comporterà probabilmente il rifiuto dell’imbarco.

Come posso ottenere l’ESTA?

L’unico modo per effettuare la candidatura per l’ottenimento dell’ESTA è online. È necessario visitare il sito web dell’ESTA e compilare il modulo di domanda.

Finché hai a portata di mano i dettagli del tuo passaporto, non dovrebbe richiedere più di qualche minuto.

API

Un’altra cosa assolutamente da fare quando si decide di visitare gli Stati Uniti è di fornire informazioni anticipate sui passeggeri (API) alla compagnia aerea.

L’API (Advance Passenger Information) è richiesta per i passeggeri che viaggiano negli Stati Uniti, in Canada, Spagna e Portogallo.

Questa informazione è obbligatoria ed è richiesta al fine di garantire la sicurezza aerea.

Passaporto

Ultimo, ma non per importanza, è il passaporto.

E’ strettamente necessario avere un passaporto con sé nel momento in cui si decida di effettuare un viaggio negli Stati Uniti.

La regola generale è di avere un passaporto che sia valido per almeno i sei mesi successivi al giorno che è stato previsto per il ritorno nel proprio paese.

Abbiamo visto nello specifico quali sono i documenti necessari per viaggiare negli USA.

C’è da ricordare inoltre che l’ambasciata o il consolato degli Stati Uniti nel proprio paese di residenza potranno fornire informazioni specifiche sui documenti necessari e sulla politica di ingresso per i viaggiatori.