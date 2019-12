Cani antidroga a scuola, salta la fuori la marijuana nei bagni

Ancora droga sequestrata a Busto Arsizio nel corso di due interventi del Commissariato della Polizia di Stato.

Il primo caso risale al pomeriggio di domenica, quando la volante nel perlustrare una zona tra Castellanza e Busto Arsizio, che, talvolta in passato e stata teatro di episodi di spaccio, ha deciso di controllare un uomo che pedalava in sella a una bicicletta. L’individuo – pakistano di 31 anni – aveva con vari precedenti di polizia e prima di essere bloccato dagli Agenti era riuscito a lanciare in un campo un oggetto che aveva con se e ha tentato di liberarsi di un altro involucro, facendolo cadere a terra. Quest’ultimo è poi risultato contenere due dosi di droga, una di cocaina e l’altra di eroina.

Inoltre il telefonino dello straniero continuava a squillare e i poliziotti, rispondendo a chi stava chiamando, gli hanno chiesto di raggiungerli. Qui l’autore della telefonata ha dovuto ammettere di aver fissato un appuntamento con lo straniero per acquistare, come altre volte in passato, sostanze stupefacenti.

Il pusher pakistano è stato quindi denunciato per detenzione e spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalita, ricavate soltanto dai precedenti dattiloscopici.

Il secondo intervento e stato invece effettuato questa mattina dalla volante del Commissariato insieme a un’unita cinofila della Guardia di Finanza di Malpensa e ha riguardato it controllo della scuola I.P. “Verri”. Qui it cane antidroga ha scovato quattro grammi di marijuana nascosti in un bagno e un’altra dose di “erba” in un laboratorio: forte il sospetto che qualcuno, accortosi dell’imminente passaggio nelle classi delle Forze dell’Ordine, si sia disfatto della sostanza per non farsela trovare addosso.