Lezione speciale con Manuel Lombardo per la Pro Patria Judo

Nel dare il via ad una serie di iniziative atte a festeggiare il 55esimo di Fondazione (1965-2020), la Pro

Patria Judo comunica che lunedì 23 dicembre ospiterà per uno stage di Judo il Campione Mondiale junior

2018, primo atleta in classifica cat. 66 kg. del ranking olimpico Manuel Lombardo.

L’atleta in forza al Gruppo Sportivo dell’Esercito si allena nel suo club di origine, Akiyama Settimo Torinese e nei raduni nazionali della federazione.

Per l’occasione svolgerà un allenamento alla sede della Pro Patria Judo di via Settembrini 33 a Busto Arsizio. Gli orari delle lezioni saranno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 per le fasce agonistiche; Dalle 18 alle 19 l’incontor per i bambini della Pro Patria Judo.