Mercato libero per gas ed energia: saperne di più per evitare le truffe

Cosa cambierà dal 1° luglio 2020, quando il mercato tutelato per l’energia elettrica ed il gas verrà definitivamente abolito? Cosa significa esattamente e quali saranno le conseguenze per i clienti che ora pagano la luce ed il gas al prezzo tutelato?

Per rispondere a queste domande i Circoli Acli di Venegono Inferiore e Venegono Superiore in collaborazione con la Lega Consumatori hanno organizzato una serata in programma venerdì 13 dicembre alle 20.45 nella Sala consiliare del Municipio di Venegono Inferiore, in via Mauceri 5.

Interverranno Roberto Galbiati della Lega Consumatori di Varese e Maurizio Monoli della Lega Consumatori di Pavia

«Il principale pericolo per gli utenti sarà il fiorire di nuove sigle legate alla distribuzione di luce e gas – spiegano gli organizzatori – Sigle legate a nuove proposte tariffarie dove si potrebbero nascondere nuove truffe, soprattutto a danno delle persone anziane. Spiegheremo cosa cambierà per i consumatori e scopriremo, grazie ai tecnici della Lega Consumatori, qualche trucchetto per difendersi da queste truffe».

La serata è organizzata con il Patrocinio del Comune di Venegono Inferiore e in collaborazione con la Comunità Pastorale “Beato Ildefonso Schuster”. Ingresso libero.