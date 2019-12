Monza – Pro Patria si recupera il 22 gennaio

Si sarebbe dovuto giocare il 22 dicembre, si recupererà il 22 gennaio. La Lega Pro ha comunicato date e orari dei recuperi della prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, rinviata a tavolino per evidenziare il tema della defiscalizzazione, fortemente richiesta dalla Lega per dare un supporto alle squadre che militano nella terza serie italiana.

La Pro Patria, che dovrà affrontare la trasferta di Monza e affrontare la capolista al “Brianteo”, scenderà in campo mercoledì 22 gennaio alle ore 20,45.

Questo il programma dei recuperi del Girone A: