Multa da 30 milioni di euro, anche Allsystem fa ricorso

Dopo Sicuritalia, anche la società biellese Allsystem annuncia il ricorso sulla maximulta comminata dall’Antitrust, per un totale di 30 milioni di euro a carico delle principali società di vigilanza privata.

«Allsystem tiene a precisare di essere certa della piena liceità e correttezza della propria condotta nella partecipazione alle gare pubbliche mediante raggruppamenti temporanei di imprese» precisa la nota della società. «La decisione dell’AGCM non tiene conto della lettura alternativa dei fatti contestati che Allsystem ha fornito compiutamente nel corso del procedimento».

«Inoltre, l’Autorità travisa la funzione dell’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese e non considera le specificità del mercato della vigilanza privata, soggetto alla regolamentazione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e caratterizzato da un regime di licenze prefettizie conferite su base territoriale che rende talvolta necessaria la cooperazione tra gli istituti per soddisfare le esigenze di grandi committenti»

Al centro del provvedimento di sanzioni dell’Antitrust c’era l’operato delle aziende in Ati, ma anche una serie di (presunti) accordi: tra i casi contestati si trovavano, in Lombardia, quelli dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti Lombardia, di Trenord (che segnalò la gara all’autorità garante), per il cantiere e l’evento vero e proprio di Expo 2015, indirettamente per Sea per gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa.

«Allsystem, che impugnerà la decisione dell’AGCM, confida di dimostrare con successo le proprie ragioni dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, ottenendo così l’annullamento della decisione». Le decisioni dell’Antitrust sono appellabili di fronte al Tar del Lazio.