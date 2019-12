I numeri vincenti della lotteria “Noi Siamo Varese”

A partire dal mezzogiorno del 31 dicembre, al palasport di Masnago, sono stati estratti i biglietti vincenti della lotteria “Noi Siamo Varese”, organizzata per iniziativa del trust di tifosi biancorossi “Il basket siamo noi” con la collaborazione della Pallacanestro Varese e del consorzio “Varese nel cuore”. 50 i premi in palio per i quali sono stati staccati circa 15mila biglietti, con incasso che sarà consegnato alla società cestistica per le proprie attività sportiva. Il primo premio, un viaggio a New York per 2 persone del valore di 2mila euro, è andato al talgiando numero 05129. Ecco l’elenco completo dei numeri vincenti.

1) Buono viaggio a New York per 2 persone – 05129

2) Iphone 11 – 11098

3) Samsung Galaxy S10 – 11727

4) Notebook – 11670

5) Bicicletta Pallacanestro Varese – 06363

6) Abbonamento Pall. Varese Tribuna – 10642

7) Abbonamento Pall. Varese Tribuna – 00660

8) Buono 3 mesi “Life” – 06212

9) Scopa elettrica Dyson8 – 01866

10) Borsa Alviero Martini Valig. Ambrosetti – 11788

11) Stampante Brother – 06692

12) Buono “Olympus Avant” – 07557

13) Divanetto Courtside Pall. Varese – 11431

14) Divanetto Courtside Pall. Varese – 06049

15) Divanetto Courtside Pall. Varese – 08898

16) Buono “Agricola” – 07251

17) Buono “Muccala” – 06908

18) Buono “C’era una volta” – 13482

19) Buono “Sorelle Ramonda” – 15016

20) Buono “Piedigrotta” – 01466

21) Buono “Mood Lugano” – 04612

22) Buon0 “Belgo Briko” – 16783

23) Orologio Casio – 09223

24) Buono “Le Muse” – 09922

25) Buono “Le Muse” – 05199

26) Canotta autografata Pall. Varese – 07743

27) Canotta autografata Pall. Varese – 01106

28) Canotta autografata Pall. Varese – 16950

29) Buono “V&B” – 10953

30) Buono “V&B” – 08311

31) Buono “Cà dei Santi” – 09167

32) Buono “Ottica Giorgi” – 13152

33) Confez. salmone “Pescheria Piccinelli” – 08563

34) Buoni “Two Sisters” – 06827

35) Dieci biglietti “Multisala Impero” – 05501

36) Dieci biglietti “Multisala Impero” – 02038

37) Cofanetto regalo “Depot” – 01439

38) Confezione vino “Rosa del golfo” – 16052

39) Smartphone Y5 Huawei – 08298

40) Cesto “Lindt” – 00558

41) Buono “La cucina di Altamura” – 17152

42) Cesto “Salumificio Colombo” – 06040

43) Confezione Olio Carli – 17223

44) Buono aperitivo “Cà dei Santi” – 03974

45) Confezione caramelle Ricola – 07746

46) Felpa, t-shirt, sciarpa “Il basket Siamo Noi” – 04208

47) Buono “Note del vino” – 02285

48) Felpa, t-shirt, sciarpa “Il basket Siamo Noi” – 05917

49) Pallone autografato Pall. Varese – 17214

50) Pallone autografato Pall. Varese – 06554