Il paziente è servito: quando medici e infermieri diventano camerieri

Da otto anni l’Associazione Varese per l’Oncologia organizza l’evento “Il paziente è servito“, giornata in cui medici, infermieri e volontari servono cibo e bevande ai pazienti anziché farmaci, in una location bellissima, per favorire e umanizzare il rapporto tra il personale sanitario e i pazienti.

Un centinaio di pazienti e una trentina di camerieri improvvisati hanno trascorso alcune ore insieme allietati dalla musica del quartetto estense.

Come ogni anno, l’evento è stato molto gradito, in particolare dai pazienti che esprimono gratitudine per questi momenti sereni che li aiutano ad affrontare con spirito diverso la malattia.