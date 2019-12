Precipita per 30 metri, grave un 71enne

Un uomo di 71 anni poco dopo le 13, per cause ancora da accertare è precipitato per circa trenta metri nelle vicinanze del rifugio De Grandi Adamoli di Castelveccana, località sul Lago Maggiore, sulla strada provinciale 8. A raggiungere l’uomo caduto nel dirupo sono stati i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino provenienti da Como, entrambi in codice rosso. Sul Posto anche l’elisoccorso decollato da Milano che ha trasportato l’escursionista all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso. (nella foto i soccorritori sul pendio dove è avvenuto l’incidente)