Presepe d’autore, canti natalizi e mercatini: il Natale arriva a Besnate

“Auguri in piazza – sotto le luci di Natale” è il calendario degli eventi natalizi che, a partire da sabato 7 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020, riempiranno la piazza Santa Maria del Castello di Besnate. Mercatini di natale, cori natalizi, presepi, incontri culturali e tanto altro: Besnate non si fa mancare nulla.

Si parte sabato 7 dicembre, 0re 10, con la mostra del libro (in sala consigliare fino al 15 dicembre): verranno esposti libri di qualità e del mercato dell’usato a offerta libera; invece, in piazza Santa Maria del Castello, ci sarà il presepe d’autore. Alle 21, in chiesa parrocchiale, sarà una serata all’insegna dei canti natalizi con la rassegna corale.

Domenica 8 dicembre, alle 10.00, in piazza Santa Maria del Castello si apriranno le casette; alle 14.30 sul sagrato di Santa Maria del Castello verrà rappresentata l’annunciazione alla Vergine Maria. A seguire merenda per tutti.

Venerdì 13 dicembre, in occasione di Santa Lucia, alle 19.30 in oratorio ci saranno i festeggiamenti dedicati alla santa. Al termine verranno serviti dolci a tutti i bambini.

Moltissimi gli appuntamenti di sabato 14 dicembre: in piazza Santa Maria del Castello verranno aperti al pubblico i mercatini di Natale (ore 16.00); a seguire al cinema Incontro ci sarà la consegna dei premi al merito (ore 15.oo). In sala consigliare, alle 16.00, un incontro con l’autore del calendario besnatese 2020, Jacopo Tomatis: “Storia culturale della canzone italiana“. Nel corso dell’evento Tomatis regalerà, insieme al cantautore Carlo Pestelli, degli assaggi musicali. Alle 19.00, in piazza Santa Maria, un momento conviviale per tutti, grandi e piccini, con il “Risòt alla luganga”, sotto le note di accompagnamento musicale del duo vocale Marco e Sara, insieme al pianista Stefano.

Domenica 15 dicembre, sempre in piazza, alle ore 10.00 ci saranno nuovamente i mercatini di Natale. Alle 15.00, al palazzo comunale, verranno esposti il palio ed il gonfaloniere del borgo vincitore dei giochi dell’estate 2019. Alle 15.30 un momento speciale per tutti i bambini: i canti dei bambini e l’arrivo a sorpresa di Babbo Natale. A seguire si esibirà il Coro Stella. alle 16.45 due premiazioni per il concorso vetrine ed il concorso presepi.

Giovedì 19 dicembre al cinema Incontro, ore 21.00, il saggio del corpo musicale “Sant’Eugenio” (evento su invito).

La bicicletta di Babbo Natale è la protagonista assoluta di sabato 21 dicembre: avrà inizio alle 14.30, l’arrivo è in Piazza Santa Maria del Castello. A bicicletta conclusa verrà servita a tutti una merenda calda.

Domenica 22 dicembre, invece, in chiesa parrocchiale il concerto della corale besnatese.

La vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, siete tutti invitati ad attendere l’arrivo di Babbo Natale a Besnate: alle 20.00 verranno aperte le casette in Piazza Santa Maria del Castello; a mezzanotte la tradizionale messa, mentre, una volta conclusa, dalla chiesa alla piazza del Castello ci sarà la “processione con il bambinello“. Ad accompagnare questo momento la banda cittadina e la corale parrocchiale. In piazza, poi, il Gruppo Alpini offrirà a tutti panettone e vin brûlé durante il tradizionale scambio di auguri.