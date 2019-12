Una statua greca per il museo archeologico: la donano i Tavernari

È una donazione degli eredi di Vittorio e Piera Tavernari la prestigiosa testa di età greca, consegnata ufficialmente oggi, 5 dicembre, al museo archeologico di villa Mirabello a Varese.

La testa femminile, un interessante pezzo in marmo datato IV secolo avanti cristo, probabilmente un Afrodite tardo classica, è diventata di proprietà di Vittorio Tavernari negli anni ’60 in cambio di una sua opera, «L’ha offerta a mio padre il suo gallerista Lorenzelli in cambio di un suo quadro» ha spiegato la figlia, Carla Tavernari.

A presenziare all’inaugurazione, oltre ai figli dell’artista, anche il sindaco Davide Galimberti, il direttore dei musei civici Daniele Cassinelli, la conservatrice attuale del museo archeologico Barbara Cermesoni e la conservatrice emerita Daria Banchieri, che aveva avviato le pratiche per l’acquisizione, nonchè la rappresentante della Soprintendenza Alice Sbriglio.

«è un segno di grande affetto e attenzione per questo territorio. Quello che possiamo fare è cercare di dare il giusto valore all’opera in un museo capace di attrarre» è stato il commento del sindaco Davide Galimberti.