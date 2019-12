A Sumirago torna il “Villaggio di Babbo Natale”

Domenica 15 dicembre, alle 10, torna “Il Villaggio di Babbo Natale a Sumirago” per la sua quarta edizione. Come tradizione si terrà all’interno del parco di Villa Molino, sede del Comune di Sumirago che ospiterà molti hobbisti, creativi ed artigiani con le loro bancarelle. All’ora di pranzo è in programma una degustazione di vini e formaggi (sarà possibile prenotarsi direttamente sul posto per partecipare alla degustazione). Le associazioni del territorio inoltre, daranno vita a “La Corte della Polenta” mentre dalle 15 ci sarà lo spettacolo “Klaus – I segreti del Natale”. Inoltre, attrazioni per i bambini, giro a cavallo, musiche di Natale e tante sorprese.