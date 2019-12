Varese è la terza provincia per numero di addetti nella Gomma-Plastica

Sulla “Plastic tax” si alza la protesta delle imprese di settore. Il tema è entrato al centro del dibattito politico dopo le intenzioni delle forze di governo di inserire all’interno della Legge di Bilancio in discussione al Parlamento un’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego con “funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari”, come si legge nella bozza alla voce “Misure fiscali a tutela di ambiente e salute”.

Sull’ipotesi è arrivata una netta presa di posizione del Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Roberto Grassi. Ma quanto è grande il comparto in provincia di Varese?

L’industria degli imballaggi di materie plastiche solo in provincia di Varese conta più di 2.400 addetti, un comparto che, sia a valle sia a monte della filiera, coinvolge anche altre realtà come il settore chimico, della costruzione di macchinari e stampi, dell’alimentare.

Più in generale la provincia di Varese è la terza provincia in Italia per numero addetti nella Gomma-Plastica (più di 10.400), quinta per numero di imprese (quasi 500) e terza per livelli di export (oltre 870 milioni nel 2018).