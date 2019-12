Weekend in biancorosso, sulla Torre civica con “Il Basket siamo Noi”

Aspettare il Natale vivendo in maniera sempre più completa la passione biancorossa nel cuore di Varese ed in mezzo ai varesini.

Tutto questo accadrà nel prossimo fine settimana quando Il Basket Siamo Noi, proprietario del 5% di Pallacanestro Varese, scenderà in piazza per promuovere l’associazione che ha raggiunto i 550 soci.

Sabato 21 e domenica 22 dicembre il Trust dei tifosi biancorossi sarà presente in centro città all’inizio di Corso Matteotti, dalla parte di piazza Montegrappa, con un gazebo e il merchandising marchiato “Il Basket Siamo Noi”.

Dalle 9.00 alle 19.30 i soci si alterneranno per raccogliere le nuove iscrizioni, far conoscere gli obiettivi e le finalità del trust, scambiare gli auguri o anche solo per fare due chiacchiere di sano basket e soprattutto per vendere i biglietti della prima edizione della Lotteria “Noi Siamo Varese”.

Il Basket Siamo Noi però ha pensato le cose ancora più in grande per rendere il fine settimana prima di Natale più ricco di emozioni: domenica 22, grazie alla disponibilità del Comune di Varese, ci sarà la possibilità di salire in cima alla Torre Civica ed ammirare una vista unica e mozzafiato con le migliaia di luci che rivestono la nostra città in occasione del Natale.

I soci de Il Basket Siamo Noi si daranno il cambio davanti all’ingresso della Torre per accompagnare chiunque lo volesse in cima ad uno dei simboli di Varese con i suoi 54 metri d’altezza e circa 300 gradini. Le salite saranno divise a gruppi di dieci persone accompagnate da un volontario; previste un paio di soste, al primo piano ed al piano loggiato aperto per godersi il panorama suggestivo della nostra città. Da segnarsi l’orario dalle 10.30 alle 19.30, l’offerta sarà libera.

Un’ iniziativa che il Trust ha deciso di ripetere in questo periodo natalizio dopo il successo ottenuto lo scorso giugno, quando nell’ambito del ventennale dei festeggiamenti della conquista dello Scudetto della Stella di Pallacanestro Varese, il Basket Siamo Noi ha riaperto le porte della Torre Civica.

Intanto prosegue con successo la vendita dei biglietti della Lotteria “Noi Siamo Varese”, un’iniziativa organizzata nell’ottica di realizzare la mission del Trust a sostegno di una Pallacanestro Varese forte, resistente nel tempo, ambiziosa, che diventi un vero punto di riferimento di tutte le realtà del territorio per competere ai massimi livelli nello sport e in ambito sociale. Una lotteria coinvolgente e allettante per i ricchi premi in palio, che permetta a tutti di compiere un piccolo sforzo (2,50 euro, il costo di un singolo biglietto) sensibile di diventare qualcosa di grande e tangibile. Fino a lunedì 30 dicembre infatti saranno in vendita i biglietti che si potranno comprare all’Enerxenia Arena in occasione delle partite interne della Openjobmetis Varese del mese di dicembre (Pistoia il 26 e Trento il 29 dicembre) recandosi nella sede del Trust (vicino alla Porta 8 Tribuna Est) oppure alle entrate del palazzetto dove saranno presenti i soci del Trust con i blocchetti da vendere, nel weekend presso appunto il gazebo in piazza Montegrappa e durante la trasferta a Cremona di sabato 21 dicembre organizzata da il Basket Siamo Noi.

Martedì 31 dicembre si terrà l’estrazione dei vincitori all’Enerxenia Arena ed in diretta Facebook sulla pagina del Trust. Il Basket Siamo Noi ha lanciato l’idea, la società e il Consorzio l’hanno accolta, sviluppata e fattivamente aiutata, gli sponsor e i convenzionati si sono messi in gioco fornendo i premi e amplificando il messaggio. L’obiettivo è ambizioso: vendere tutti i 20 mila biglietti stampati, ciò significherebbe raccogliere circa 50mila Euro in un solo mese.

Tanti sono i premi per chi parteciperà a questa iniziativa: il primo premio è un viaggio per due persone (5 giorni/4 notti) a New York, il secondo è uno Smartphone “I-Phone 11”, il terzo uno Smartphone “Samsumg Galaxy S10”. Ma non è finita qui. In palio anche altri 47 prestigiosi premi tra cui un Notebook, 2 abbonamenti stagionali all’Enerxenia Arena, 3 mesi di abbonamento in palestra e tanto, tanto altro.

Regolamento completo e condizioni sul sito ilbasketsiamonoi.it/