Al via le potature

Il Comune di Luino realizzerà una serie di interventi di potatura delle alberature comunali. «Nelle prossime settimane si procederà come da abitudine in questo periodo. – commenta il vice sindaco Alessandro Casali – . Il fine è quello di conservare il patrimonio arboreo».

L’amministrazione comunica pertanto le vie interessate da interventi di diversa entità: via della Vittoria, via Bottacchi (scuola elementare Creva), Piazza Marconi, Piazza Serbelloni, via Fornara, Viale Dante Alighieri, via XXV Aprile, Viale Rimembranze, via Palazzi, via della Vittoria, via Piero Chiara, via Sbarra, via delle Motte e Piazza Libertà. In Viale Amendola e al parco Zona invece l’intervento è già in corso.