Antonelli e PD litigano sull’ambiente

Dopo la polemica della Gioeubia dell’Ite Tosi il sindaco Emanuele Antonelli si ritrova dentro un altro botta e risposta, nuovamente a tema ambientale ma questa volta con il presidente del Consiglio Comunale Valerio Mariani che lo aveva attaccato criticandolo per essere andato a salutare i 4 alpinisti partiti da Busto Arsizio per il World Economic Forum di Davos.

Mariani aveva detto: «Il sindaco Antonelli il giorno prima dice che è stanco delle Greta Thunberg (in replica alla lettera della preside dell’Ite Tosi, Amanda Ferrario, ndr) e il giorno dopo va a sostenere il viaggio di protesta a Davos dei quattro ambientalisti. Non ho capito quale sia la posizione del primo cittadino sul tema. O forse sì. Del resto se si deve ricandidare ogni occasione di visibilità è buona. E la coerenza è l’ultima cosa. Non ho intenzione di sollevare polveroni, però credo che il tema del cambiamento climatico sia una questione seria. Sulla quale serve chiarezza. A tutti i livelli».

Queste dichiarazioni non sono andate giù al sindaco che ha replicato dalla sua pagina facebook:

Dalle parole del Presidente Mariani traspare una confusione degna del partito a cui appartiene. Quale Sindaco di Busto sostengo coloro che per portare avanti una causa si spendono in prima persona (magari facendo 5000 m di dislivello) per attirare l’attenzione sul problema serio del cambiamento climatico, senza tornaconti personali.

Sono Sindaco di tutti, a prescindere se la pensino come me. Ma sono anche un Sindaco che rappresenta cittadini che chiedono fatti, non parole, perciò non mi è concesso sostenere i cosiddetti “predicatori” in cerca solo di visibilità personale.

Dalle “numerose” iniziative ambientali portate avanti in questi mesi dal Presidente Mariani, insieme al gruppo a cui appartiene, mi sembra di capire che l’ambiente non sia tra le loro priorità.

A questo punto mi sorge un dubbio: non è che il Presidente Mariani, che taccia me di cercare visibilità, in realtà mi stia “usando”, come fanno in tanti ultimamente, per iniziare a fare campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 2021?

Concludo dando la mia piena disponibilità a sedermi ad un tavolo con chiunque voglia fare qualcosa di concreto per la nostra città e, in questo caso, per l’ambiente.

P.S. “Andateci piano con le belle parole perché poi arriva il momento di dimostrarle.”