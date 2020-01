Aree dismesse: che fare? A Saronno un incontro aperto al pubblico

Un incontro per discutere del futuro delle aree industriali dismesse presenti a Saronno, come ad esempio la ex Cantoni o la ex Isotta Fraschini.

Che fare di questi terreni? È possibile ripensarli in chiave sociale? Sarà questo il tema dell’incontro che si terrà domenica 2 febbraio alle ore 18:00 in sala Nevera a Saronno.

All’evento, organizzato dal movimento Attac Saronno, sarà presente anche Giuseppe Micciarelli della Rete dei Beni Comuni Emergenti, che porterà la propria esperienza all’interno dell’ex Asilo Filangieri di Napoli, un’area recuperata e riconosciuta giuridicamente come “Bene comune” attraverso una gestione collettiva da parte di associazioni di cittadini.

L’appuntamento è per domenica 2 febbraio alle ore 18:00 presso la sala Nevera di Casa Morandi, in viale Santuario a Saronno.