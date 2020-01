Assalto al portavalori in A1, colpo fallito e code infinite

Sono state pesanti le ripercussioni sul traffico della A1 tra Lodivecchio e San Zenone al Lambro per le conseguenze di un fallito tentativo di rapina ad un furgone portavalori, verificatosi nella notte tra martedì e mercoledì.

Un commando formato da una decina di rapinatori ha provato a fermare il blindato carico di banconote con chiodi, furgoni e auto date alle fiamme, una sorta di trappola di fuoco per fermare il mezzo. L’assalto non è andato a buon fine grazie alla prontezza dell’autista che è riuscito a superare lo sbarramento e a dare l’allarme. I rapinatori, una volta capito che non avrebbero portato a termine il colpo, si sono dileguati a bordo di una colonna di auto che è stata poi ritrovata in fiamme, in una strada di campagna della zona. Nel 2014 avvenne un fatto simile nello stesso tratto di autostrada e anche in quel caso il colpo fallì.

Le conseguenze sul traffico autostradale sono state importanti a causa delle operazioni di spegnimento e rimozione dei mezzi e per la messa in sicurezza del tratto di autostrada.