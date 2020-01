Bloccato sul nevaio della Grigna, lo soccorre il “Drago 84”

Nel pomeriggio di sabato 11 gennaio poco dopo le 13 gli specialisti del reparto volo Lombardia dei vigili del fuoco sono intervenuti sul monte Grigna Settentrionale (Lecco) nel canale del Nevaio a quota 2100 metri sopra al rifugio Betti-Buzzi per soccorrere un alpinista che rimasto bloccato su una parete di ghiaccio, impossibilitato a muoversi, aveva dato l’allarme. Immediatamente da Malpensa si è alzato in volo il “Drago 84” con a bordo i soccorritori, che una volta individuato l’escursionista hanno sganciato nel punto dove era bloccato l’alpinista un operatore che ha messo in sicurezza lo sportivo. Entrambi sono stati recuperati e trasportati in una zona sicura.