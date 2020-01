Brucia la casa della ex, arrestato un 41enne

Brucia la casa della ex, arrestato a Lomazzo. I carabinieri della stazione di Appiano Gentile hanno individuato il responsabile dell’incendio di uno chalet di Guanzate, in via del Bosco, dove è stata praticamente distrutto dalle fiamme un’abitazione (utilizzata saltuariamente) dell’ex coniuge dell’uomo che ha appiccato il fuoco (anche lui co-proprietario).

Si tratta di un cittadino italiano, classe 1979, residente in Svizzera. I Vigili del Fuoco, intervenuti per estinguere le fiamme, hanno riscontrato la natura dolosa dell’incendio.

Le immediate e successive indagini dei Carabinieri di Appiano Gentile hanno consentito di individuare ancora sul posto il reo, intento a guardare il rogo e notato uscire dall’abitazione da alcuni testimoni. La perquisizione effettuata ha consentito di trovare nella sua disponibilità accendini, fiammiferi e una bottiglia di alcol.

L’uomo, trovato palesemente ubriaco come confermato anche dai successivi accertamenti, interrogato ha ricostruito il movente, collegato ad una situazione conflittuale emersa a seguito della separazione coniugale tra lui e l’ex moglie. Portato nel carcere “Bassone” di Como è in attesa del giudizio di convalida.