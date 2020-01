Casciago ha una nuova baby sindaca

Casciago ha la nuova sindaca dei ragazzi. Gli studenti della scuola media (scuola secondaria di primo grado) Villa Valerio hanno eletto Emma Tesser, nuova baby prima cittadina di Casciago. Al suo fianco avrà come vice Simone Tortorella.

La cerimonia di investitura si è tenuta negli splendidi spazi liberty della scuola alla presenza del sindaco “dei grandi” Mirko Reto, dell’assessore Caterina Cantoreggi, dei professori e delle professoresse dell’istituto e della dirigente dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” Claudia Brochetta.

«I ragazzi hanno presentato ottimi programmi, mi sono parsi molto motivati e “gasati” per questa nuova esperienza – commenta Reto -. Abbiamo promesso loro di rivederci in un consiglio comunale e di fare incontri per verificare le loro esigenze: cercheremo di riuscire a mettere in pratica i punti del loro programma».

Tra i punti inseriti dai ragazzi un restyling delle merendine, nuovi appendiabiti, nuovi spazi dove poter studiare e passare il tempo a scuola: «Tutte cose molto concrete, nessuna campata per aria o irrealizzabile – conclude il sindaco casciaghese -. Sono stato molto stupito dalla volontà di dare una svolta alle merendine, puntando sul biologico, sul green e sul risparmio delle confezioni, tutto improntato sulla salute, un tema a cui teniamo molto. Un altro aspetto che mi ha colpito è quello del rispetto tra i ragazzi, segno che hanno vissuto la competizione con lo spirito giusto».