Cento anni di Federico Fellini. Nella sua Rimini una mostra e tante iniziative per ricordarlo

20 Gennaio 1920. A Rimini nasceva Federico Fellini, regista che ha fatto il giro di tutto il mondo raccontando l’Italia del suo tempo e, in molte pellicole, anche la sua Rimini.

Mai come quest’anno il legame tra la città e Federico s’è fatto forte. A 100 anni dalla sua nascita, Rimini gli ha dedicato il “Capodanno più lungo del Mondo”, eventi, proiezioni e una bella mostra… aspettando il museo che aprirà i battenti a dicembre 2020.

Archiviate le iniziative del periodo natalizio – anche se sino al 20 gennaio il Piazza Cavour resteranno allestite le mongolfiere illuminate dalle frasi più famose del regista – è la mostra la vera protagonista di questa prima parte di festeggiamenti.

Fellini 100 Genio immortale. La mostra è un allestimento ricco e d’impatto dove si rivive il sogno del regista con tutte le sue suggestioni, le idee, i disegni, le collaborazioni e le imprese cinematografiche.

Suddivisa in 3 sezioni, con diverse parti multimediali, suddivide la narrazione in:

L’Italia degli anni ‘20 e ‘30 raccontata attraverso i film di Federico Fellini, dove si mettono in luce il faticoso periodo della ricostruzione post bellica, l’avvento della dolce vita sino alle ultime narrazioni relative agli anni ‘80.

Persone e personaggi. Collaboratori che raccontano come le loro storie si siano intrecciate con quelle del regista.

La narrazione del futuro, ossia al progetto del Museo Internazionale Federico Fellini che troverà casa proprio a Castel Sismondo di Rimini.

A completare l’esposizione il Fondo Nino Rota, un nucleo dedicato al compositore che lavorò alle musiche dei film di Fellini. In particolare vengono mostrati una serie di taccuini originali in cui Rota appuntava le indicazioni che Fellini gli dava rispetto alle colonne sonore e al modo in cui avrebbero dovuto arricchire il racconto cinematografico.

Fellini 100 Genio immortale. La mostra, rimarrà allestita a Castel Sismondo fino al 15 marzo 2020, per poi prendere il largo verso Roma (Palazzo Venezia), Mosca, Berlino e Los Angeles.

Rimini e Fellini

Ricordiamo che il 20 gennaio 2018, sempre in occasione del compleanno del regista, Rimini ha inaugurato il Fulgor, cinema caro a Fellini, restaurato dal Premio Oscar Dante Ferretti seguendo l’immaginario felliniano. Il Fulgor funziona come un normale cinema ma è aperto anche a visite guidate. Inoltre, nel corso dell’anno vengono organizzate diverse visite della Rimini Felliniana, che comprendono il Grand Hotel e il famoso Borgo San Giuliano, dove le case sono ricoperte dai murales dei film del regista.

