Ecco il programma 2020 del Cineforum delle Arti, si parte con “Joker”

Giovedì 16 gennaio al Cinema delle Arti si apre il I cineforum 2020 con il film pluripremiato e candidato all’Oscar con undici nomination: Joker del regista Todd Phillips, con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beets.

L’introduzione e presentazione del nuovo ciclo di cineforum e del film sarà affidata al critico cinematografico Alessandro Leone.

La trama d Joker: “Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) vive con l’anziana madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da clown, in attesa di avere il giusto materiale per realizzare il desiderio di fare il comico. La sua vita, però, è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da chiunque, ha sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito incontrollabilmente, rendendolo inquietante e allontanando ulteriormente da lui ogni possibile relazione sociale. Ma un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce violentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia al clown killer, la popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli oppressi contro l’arroganza dei ricchi…

Alla cassa del Cinema sono già in vendita le tessere per l’intero ciclo.

Il programma del cineforum 2020 al Cinema delle Arti di Gallarate

Giovedì 23/01 IL PRADISO PROBABILMENTE di Elia Suleiman. Cannes 2019

ore 21 con Gael Garcia Bernal, Ali Suliman, Elia Suleiman.

Giovedì 30/01 LA BELLE ÉPOQUE di Nicolas Bedos.

con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier.

Giovedì 06/02 CHE FINE HA FATTO BERNADETTE? di Richard Linklater.

ore 21 con Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig. Candidato Golden Globes 2020

Giovedì 13/02 DIO E’ DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA di Teona Strugar Mitevska.

ore 21 con Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic.

Giovedì 20/02 SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach.

ore 21 con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone.

Giovedì 27/02 BENE MA NON BENISSIMO di Francesco Mandelli.

ore 21 con Francesca Giordano, Yan Shevchenko, Gioele Dix.

(All’interno di FILOSOFART)

Giovedì 05/03 RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME di François Céline Sciamma.

ore 21 con Adèle Haenel, Noémie Merlant, Valeria Golino. Cannes 2019

Giovedì 12/03 THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA di Lulu Wang. Golden Globes 2020

ore 21 con Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo.

Giovedì 19/03 L’INGANNO PERFETTO di Bill Condon.

ore 21 con Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey.

Giovedì 26/03 HAMMAMET di Gianni Amelio.

ore 21 con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi.

Costo della tessera € 50,00

(biglietto singolo, fuori abbonamento: € 7,00)