Il Città di Varese riparte con una vittoria

Dopo la lunga sosta invernale, il campionato di Terza Categoria è tornato in campo nel weekend per la prima giornata di ritorno. Non sbagliano le capoliste dei due gironi varesini: sia il Marnate Nizzolina, sia il Città di Varese partono con una vittoria per tenersi il primo posto.

GIRONE A

Il Marnate Nizzolina espugna 5-0 il campo della Vergherese e rimane in vetta al girone. Alle spalle della capolista non sbagliano l’Oratorio San Filippo, che batte 3-2 l’Union Castellanza, e la Jeraghese che si impone 5-1 in casa dello Sparta Castronno. Il Varano Borghi supera 3-0 l’Orasport, l’Angerese liquida 3-1 la Cedratese mentre termina senza reti la sfida tra Sumirago e Ardor. Turno di riposo per il Torino Club.

CLASSIFICA: Marnate Nizzolina 29; Oratorio San Filippo, Jeraghese 27; Ardor 23; Torino Club 22; Sumirago 18; Varano Borghi, Vergherese, Orasport 17; Angerese 16; Union Castellanza 14; Cedratese 7; Sparta Castronno 0.

GIRONE B

Un gol per tempo e il Città di Varese batte la Casport 2-1 iniziando bene il 2020. La Valcuviana travolge 7-3 il Don Bosco e rimane a tre punti dal primo posto. Vittorie anche per la France Sport, 1-0 sul Ponte Tresa, e per il Biandronno, 4-3 a Brebbia. Successi esterni per l’Olona, 1-0 a Travedona, la Pro Cittiglio, 5-3 a Rancio, e per il Casbeno, 3-0 a Bisuschio.