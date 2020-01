“Consulenza legale per il 2020”, la prima catena arriva su whatsapp

Confessate: non solo lo avete ricevuto ma lo avete anche inoltrato. Il messaggio che dal 1° gennaio ’20 (anzi, per carità 2020) sta girando su whatsapp è il seguente:

Consulenza legale per il 2020

Quando scriviamo una data nei documenti, durante quest’anno è necessario scrivere l’intero anno 2020 in questo modo: 31/01/2020 e non 31/01/20 solo perché è possibile per qualcuno modificarlo in 31/01/2000 o

31/01/2019 o qualsiasi altro anno a convenienza

Questo problema si verifica solo quest’anno.

Stare molto attenti!

Non scrivere o accettare documenti con solo 20. Fate girare questa utile informazione

Tranquilli, se lo avete mandato a qualcuno non vi capiterà nulla: è un’innocua Catena di Sant’Antonio. Ma quel che è doveroso precisare è che non c’è alcun consulente legale dietro il messaggio. Lo ha scoperto Bufale.net, che come sempre è molto attenta ai tam tam che si diffondono sui social e che rischiano, come in questo caso, di disseminare inutili paure.

Il messaggio pare sia partito dall’America e ha varcato facilmente i nostri confini. Ma insomma, il consiglio è utile oppure no? Ni: falsificare un documento, se lo si desidera e si è scaltri, è sempre possibile e l’avvertimento: “Questo problema si verifica solo quest’anno” fa davvero un po’ sorridere.

Detto questo, se scrivere l’anno per intero vi fa stare più tranquilli, fatelo. Ma non perché ve lo ha suggerito il Grand’Avvocato delle Giovani Marmotte.