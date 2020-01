Cosentino: “Elezioni, possiamo essere il collante della coalizione”

Il Coordinatore di Lombardia Ideale e Consigliere Regionale Giacomo Cosentino interviene in merito alla situazione politica cittadina:

In questi ultimi mesi le riunioni con le altre forze politiche presenti a Luino ci hanno visti concordi nell’affermare il principio che il candidato Sindaco e i candidati nelle liste dovranno essere individuati dalle componenti politiche locali, senza imposizioni dall’alto – spiega Cosentino – per questo non posso che concordare con quanto affermato dalla Lega e dal suo segretario Matteo Bianchi a riguardo. Le due Amministrazioni Pellicini hanno fatto tanto per Luino, riqualificandola e rendendola più attrattiva, e sarebbe quindi un vero peccato vanificare il lavoro svolto.

Attendiamo la convocazione del tavolo territoriale, nel quale porteremo il nostro contributo in termini di idee e uomini per migliorare ulteriormente il buon lavoro già svolto, e siamo a disposizione qualora fosse necessario, per essere il collante della coalizione.