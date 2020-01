Dal provino al Milan alla Nazionale, Chicco Evani si racconta

Il Milan sognato fin dal provino a 14 anni, il gol alla finale di Coppa Intercontinentale nel 1989 a Tokyo, ma anche la maglia blucerchiata e quella della Nazionale e Usa94.

Chicco Evani, volto bonario del temibile Milan di Sacchi, è ospite mercoledì 29 gennaio dell’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino” a Ispra.

L’attuale vice allenatore della nazionale italiana di calcio dialogherà con la giornalista Lucilla Granata in un’ altra tappa del suo #nonchiamatemibubutour, la presentazione del libro in cui racconta 18 anni di carriera sui campi da calcio (senza contare quelli in panchina) e il cui titolo fa riferimento al soprannome di Bubu.

L’appuntamento è alle ore 21 alla Sala Serra del Comune, via Milite Ignoto 31.