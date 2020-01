“Una donazione per il Comune”, ma il Comune smentisce

Occhio ai possibili truffatori: n questi giorni alcuni cittadini di Castelletto Sopra Ticino hanno segnalato di aver ricevuto la visita di alcuni individui che dichiarano di presentarsi a nome del Comune chiedendo donazioni per finalità benefiche.

Il sindaco Stilo ha avvertito che il Comune di Castelletto Sopra Ticino non svolge attività di raccolta fondi per beneficienza e non ha incaricato nessuna associazione di chiedere donazioni a proprio nome. Agendo per mezzo di canali istituzionali, il Comune pubblica sul sito web dell’Ente ogni tipo di procedura formalmente avviata.

I bersagli di queste truffe sono, il più delle volte, gli anziani: si invitano i cittadini a diffidare da questi soggetti seppur muniti di eventuali cartellini di riconoscimento. Se si presentassero a casa, sarà opportuno segnalare eventuali situazioni dubbie all’Ufficio Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di Castelletto Sopra Ticino o contattando direttamente il 112.