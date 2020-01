Donna soccorsa sui monti del Cuvignone

Una Squadra del soccorso Alpino di Varese è intervenuta in supporto all’Elisoccorso di Como per il recupero di una donna di 50 anni infortunatasi sul versante della montagna sopra il Rifugio Adamoli, già in territorio di Castelveccana.

Galleria fotografica Soccorso donna Castelveccana rifugio Adamoli 4 di 5

Cnsas e 118 hanno recuperato la donna intorno alle 14: è in buone condizioni fisiche, è stata portata in ospedale in codice verde.

Presenti anche i vigili del fuoco di Luino.